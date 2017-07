Case Aler di via Boccaccio, Alfieri porta la questione in Consiglio regionale

aler busto arsizio

Non solo la questione parcheggi a pagamento recentemente emersa, ma anche le manutenzioni delle abitazioni Aler a Busto Arsizio. È su questi due punti che il Consigliere regionale del PD Alessandro Alfieri chiede alla Giunta regionale spiegazioni.

Il caso è quello gli stabili di via Boccaccio 61 a Busto Arsizio di proprietà e gestiti da Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio e quindi di competenza regionale. «Numerose segnalazioni degli inquilini raccolte dai consiglieri comunali democratici – spiega Alfieri – lamentano il fatto che Aler avrebbe messo i blocchi ai parcheggi liberi presenti all’interno del complesso chiedendo ai condomini un ulteriore pagamento di 30 euro al mese per poter disporre di un posto auto: in totale 360 euro all’anno. Una cifra ovviamente sproporzionata rispetto alla situazione reddituale dei condomini». Rispetto ai parcheggi è emersa anche una questione di sicurezza dato che «i garage sono privi di cancello ed è quindi possibile accedere alla scala interna che porta direttamente di fronte alle porte di casa».

Ma le segnalazioni arrivate non sono limitate alla questione parcheggi e riguardano anche «la manutenzione degli stabili con appartamenti con gravi infiltrazioni d’acqua che arrivano dalle tubature del palazzo, di appartamenti privi di acqua calda e di altri che non ricevono il segnale tv dall’antenna condominiale».

Per questo Alfieri ha presentato un’interrogazione in cui chiede alle Giunta e all’assessore Sala “quali azioni intende intraprendere la Giunta per fare in modo che le situazioni relative ai parcheggi condominiali, agli accessi al complesso e alla manutenzione degli alloggi di via Boccaccio 61 a Busto Arsizio vengano prese in carico dalla ALER competente e risolte”.