Ecofesta al Monte Diviso

Inaugurazione ostello Monte Diviso

Il Circolo Legambiente di Gallarate ha organizzato un momento conviviale sabato 8 luglio, a partire dalle ore 17,30 al Centro Parco Ticino “Cascina Monte Diviso” di Gallarate.

«Un luogo che non si direbbe di poter incontrare in un territorio che più urbanizzato di così non si può! Eppure, se ci guardiamo bene intorno, rimangono stralci di territorio antico che meritano di essere conosciuti. Ai nostri concittadini, che conoscono solo la Gallarate dei condomini, del traffico e dei supermercati, l’invito è quello di compiere un passo alla scoperta di una natura inaspettate e sorprendente».

«Ne vale proprio la pena, considerato che l’estate in città sarà lunga, afosa e stressante. Centro Parco Cascina Monte Diviso è davvero bello e accogliente, posto sulla sommità di Monte Diviso, prima collina morenica risalendo la pianura gallaratese».

Alle 18 è prevista una passeggiata con le guide del Parco Ticino, ci si può presentare alla spicciolata (ritrovo 17.30). Alle 20 è prevista poi una cena, è necessaria la prenotazione ai numeri di telefono indicati.

«Fra i vari loghi inseriti nel volantino uno, nuovissimo, merita una presentazione: due lunghe gambe in movimento, una verde ed una marrone, rappresentano i boschi e la terra, braccia e busto indicano il fiume azzurro, il nostro Ticino, un sole per capo ed un richiamo alle colline e alle prealpi. E’ il logo UNESCO, il prestigioso riconoscimento “MAN and BIOSPHERE” per la Valle del Ticino, un’area recentemente estesa ad altre entità geografiche in connessione con il corridoio ecologico e biologico del parco».

Iscrizione entro il 6 LUGLIO

legambientegallarate@libero.it

Dario 335.6907996 – Angelo 347.4046732