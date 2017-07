Inaugurata la pista per skaters su “ghiaccio”

È stata inaugurata la pista per skaters al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Un appuntamento a cui hanno partecipato una cinquantina di skaters tra gli 8 e i 29 anni dell’associazione “La Mini nell’orto”, l’assessore alle politiche giovanili e vicesindaco Stefano Ferrario che ha iniziato il progetto con Ettore Grandi già animatore del Capannone Skate.

La pista si chiama Capanno Plaza ed è stata realizzata dai ragazzi dell’associazione sulla vecchia pista di pattinaggio in stato di abbandono da diversi anni. Soddisfatto l’assessore Ferrario: «La delega che preferisco è quella delle politiche giovanili. Questi sono i ragazzi di Busto che meritano l’attenzione dell’amministrazione e per i quali dobbiamo impegnarci. Non dimentichiamo che questo sport sarà annoverato tra le specialità olimpiche dalla prossima edizione dei giochi».