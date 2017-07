Milano ricorda le vittime della strage di Nizza 

Foto varie

Nella serata del 14 luglio di un anno fa, ad ammirare i fuochi d’artificio che illuminavano il mare al largo della Promenade des Anglais non c’erano solo francesi: c’erano persone provenienti da decine di Paesi diversi, accorsi a Nizza per celebrare una festa nazionale consacrata dalla storia moderna quale ricorrenza internazionale dei valori di uguaglianza e solidarietà tra gli uomini.

Allo stesso modo, il ricordo della strage compiuta da un attentatore – che scagliandosi ad alta velocità sulla folla alla guida di un camion uccise 87 persone – è diventato un dovere e un dolore condiviso da tutti i Paesi democratici: le vittime erano francesi, marocchine, americane, tunisine, tedesche, brasiliane ed anche italiane.

Per ricordarle tutte, il presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolé, a nome del Comune e della città intera, si è recato questa mattina sulle tombe dei due cittadini milanesi che quel giorno persero la vita, Mario Casati e Maria Grazia Ascoli, unendosi al Cimitero di Baggio e al Cimitero Maggiore ai familiari e agli amici per un momento di raccoglimento.

“Il dolore per l’accaduto e la vicinanza alle famiglie delle vittime restano vivi nel cuore della nostra città anche oggi – ha sottolineato il presidente Bertolé -. Così come forte ed unanime resta la condanna di ogni forma di violenza terroristica, che purtroppo nei mesi successivi alla strage di Nizza non ha smesso di colpire decine e decine di persone innocenti, in Europa e non solo. Milano non dimenticherà nessuno di loro”.