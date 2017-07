Nasce lo sportello informativo per la famiglia

famiglia naturale

Un nuovo sportello arricchisce l’offerta dei servizi dell’assessorato all’Inclusione sociale guidato da Miriam Arabini a Busto Arsizio.

Nell’ambito dell’attività di segretariato sociale svolta dai Servizi Sociali comunali, la Giunta Comunale ha infatti istituito lo sportello informativo per la famiglia, che svolge le attività indicate dalla normativa regionale (D.G.R. 6715/2017).

Tra gli impegni dello sportello c’è quello di supportare le famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia; di attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori per la stesura dei progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia; di proporsi come spazio informativo dedicato ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti con attenzione particolare alla natalità.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al n. 0331.390117 o all’email: servizisociali@comune.bustoarsizio.va.it

Lo sportello si trova in via Roma 5, sede dei Servizi Sociali, ed è aperto il martedì, mercoledì, giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30. Il venerdì è aperto dalle 10,00 alle 13,00.