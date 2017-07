Silent disco e Trenincorsa in concerto per l’ultimo weekend di luglio

ballo

Tante iniziative per l’ultimo fine settimana di luglio a Lavena Ponte Tresa.

Sabato 29 luglio la nuova associazione giovani, ArteFatti, nata grazie ad un progetto di politiche giovanili voluto dall’Amministrazione comunale, propone “Silent disco on the lake“, un’intera giornata di iniziative nell’area feste di via Iori.

Si inizia alle 9 con un’esibizione di wakeboard, si prosegue nel pomeriggio con un torneo di pallavolo (dalle 14.30) per arrivare a sera con un programma di animazione, musica e silent disco con tre canali, disco, reggae e commerciale.

Dalle 15 gelati artigianali e per cena ci saranno grigliata e stand gastronomici.

Domenica 30 luglio, l’Amministrazione comunale in collaborazione con il Festival del teatro e della comicità, conclude la prima edizione di Estival Pion con i Trenincorsa in concerto, per una serata di festa con stand gastronomici a partire dalle 19.

Il concerto, in programma alle 21 nell’Area feste, è ad ingresso gratuito.