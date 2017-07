Un caffè a luglio parlando di scuola

Non è la prima volta che “indovina chi porta il caffè” viene vissuto come una sorpresa. Ed è successo anche giovedì sera quando Fabrizia ha aperto le porte di casa sua a Solbiate Olona per accogliere il team di VareseNews con l’immancabile Mokona Bialetti.

Un tuffo nel mondo della scuola quello di questa tappa dell’iniziativa itinerante perché sedute attorno al tavolo della casa c’erano 12 signore, tutte (o quasi) maestre di scuole dell’infanzia o primarie. Una serata che quindi è stata incentrata tutto sul mondo della scuola e sulle sue sfide. Perché il lavoro di chi fa educazione ai bambini nei primi anni del mondo scolastico è uno di quelli che negli ultimi anni ha vissuto i cambiamenti più radicali. E tra sfide e cambiamenti si aspetta la prima campanella di settembre.

Una campanella che suonerà anche per “Indovina chi porta il caffè”. Il tour a casa vostra si prende infatti una pausa, pronto a tornare a settembre. Nel frattempo potete rivedere tutte le (prime) 15 tappe dell’iniziativa cliccando qui.