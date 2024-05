Alex Dolcetto si candida come sindaco a Solbiate Olona con Focus Solbiate

A Solbiate Olona si presenta una seconda lista, Focus Solbiate, che propone come candidato sindaco Alex Dolcetto, presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia e fondatore della pagina facebook di informazione comunale omonima.

Il suo ingresso nell’arena elettorale di Solbiate Olona è stato improvviso e logica conseguenza del passo indietro fatto da Luigi Melis, già sindaco dal 2009 al 2019, che ha deciso di non ricandidarsi dopo cinque anni di fiera opposizione alla giunta di Roberto Saporiti, ritirando anche il simbolo de La Voce Solbiatese.

Dolcetto, 43 anni e store manager di una nota catena di negozi di elettrodomestici, sarà contrapposto a Lucio Ghioldi, candidato dalla lista Più Solbiate: «Il passo indietro di Luigi Melis ci ha costretti ad interrogarci sul futuro del nostro paese – spiega Dolcetto – e abbiamo deciso di metterci in gioco nel giro di tre settimane. Della nostra lista fanno parte persone che hanno una tessera di partito ma anche semplici simpatizzanti, ci sono giovani e alcuni nomi che provengono da La Voce Solbiatese. Ci proponiamo come lista civica perchè in un paese come il nostro c’è poco spazio per la filosofia politica, contano i problemi reali dei cittadini e le soluzioni da trovare insieme per vivere bene nella comunità».

Focus Solbiate, dunque, adotta lo stesso modello di Più Solbiate o della lista con cui ha amministrato Melis per 10 anni e si pone come alternativa all’amministrazione uscente. Di programmi e nomi, però, si parlerà una volta depositata la lista, per ora c’è un simbolo e un gruppo di persone unite dalla volontà di creare una visione diversa dell’amministrazione.