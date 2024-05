Serata di presentazione per Più Solbiate

In vista delle prossime elezioni comunali, il movimento civico “Più Solbiate” di Solbiate Olona ha organizzato una serata di presentazioni per giovedì 16 maggio.

L’evento si terrà al Centro Socio-Culturale, dove sarà svelato il programma elettorale del candidato sindaco Lucio Ghioldi e dei candidati consiglieri. La serata, che inizierà alle ore 21.00 promette di essere un momento di riflessione e dialogo su come costruire una Solbiate Olona più giovane, verde e sicura.

Nel corso delle settimane successive, la lista organizza diversi incontri pubblici nei luoghi nevralgici della città come il Mercato, la Nuova Casetta dell’Acqua, e il Parco della Memoria. Questi incontri sono pensati per facilitare il dialogo diretto tra i cittadini e i candidati, affrontando temi cruciali come l’inclusività, l’agricoltura e la sicurezza urbana.

Un’iniziativa particolarmente originale è “Un caffè col candidato sindaco”, che invita i cittadini a organizzare incontri casuali, come un caffè tra amici, per discutere in modo informale ma approfondito le proposte del movimento. Questo approccio porta la campagna elettorale direttamente nelle case dei cittadini, enfatizzando un confronto aperto e alla pari.