Saronno Servizi cerca due farmacisti a tempo pieno, ecco il bando

Saronno Servizi ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di due Farmacisti collaboratori di 1° livello a tempo indeterminato e full time (Contratto Collettivo Nazionale Farmacisti – Farmacie Private).

Orario di Lavoro: tempo full time (vedasi bando di selezione per i dettagli)

Sede di lavoro :

Farmacia Comunale n. 1 – Via Manzoni 33 Saronno

Farmacia Comunale n. 3 – Presso il Centro Commerciale “Le Betulle” – Via per Busto Arsizio n. 11 Solbiate Olona

Retribuzione:

RAL di Euro 30.000.= /Euro 33.000.= su 14 mensilità, buoni pasto ed eventuale premio annuale in base al raggiungimento di obiettivi (vedasi bando di selezione per i dettagli)

