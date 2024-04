L’auto da sogno di Jacques Villeneuve è firmata Wendecar

Un altro record che la divisione Audi Sport di Wendecar SPA Audi Zentrum Varese ha raggiunto negli ultimi anni è quello di aver ricevuto tutte le versioni in edizione limitata della gamma sportiva dei quattro anelli.

Questi esemplari sono stati tutti consegnati a clienti accuratamente selezionati che hanno avuto la fortuna di acquistare un modello di così alto prestigio ed esclusività.

Nel 2020 l’Audi RS 3 Sportback 25 years, nel 2021 l’Audi RS e-tron GT one edition, nel 2023 l’Audi RS Q3 Sportback edition 10 years, le Audi RS 3 performance edition 2023, l’Audi TT RS iconic edition e l’Audi R8 GT.

L’ultima consegnata però, va ancora oltre perché è la massima espressione del programma Audi exclusive e come ha scritto una rivista automobilistica online canadese “l’Audi RS 6 che non troverai da nessun’altra parte sul pianeta”. Si tratta appunto di un’Audi RS 6 Avant personalizzata per Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 nel 1997.

Il responsabile Audi Sport di Audi Zentrum Varese Mirko Monteforte lo ha seguito in tutte le fasi, sin dal suo arrivo in concessionaria: «C’è stato un primo incontro qui da noi dove ha espresso il desiderio di personalizzare la sua auto con i colori del suo casco: blu, rosa, giallo, verde e rosso» – racconta Monteforte.

L’Audi RS 6 Avant di Jacques Villeneuve è un modello one-off che fa parte del programma Audi exclusive dove l’ex pilota ha personalizzato la vettura insieme a Mirko Monteforte nella Customer private lounge della concessionaria di Solbiate Olona: «Grazie ad un simulatore rendering e ad un programma proiettato su un maxischermo ha potuto scegliere personalmente interni ed esterni creando assieme questo esemplare unico».

La sua richiesta è stata quella di utilizzare il rosa per la carrozzeria, il blu per le pinze dei freni carboceramici, il giallo per le cuciture degli interni, il rosso per le cinture di sicurezza, infine il verde per la punzonatura del logo Audi Sport, modificato utilizzando la sue iniziali JV invece che RS . Il tocco finale è la scritta “custom built for JV” sui vetri per omaggiare questo esemplare unico ed inimitabile. Tutto questo è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra Audi Zentrum Varese, Audi Italia ed Audi AG.

In occasione della consegna, a Jaques Villeneuve è stata riservata una cerimonia esclusiva che si è tenuta nel centro Audi di Solbiate Olona con una torta celebrativa del maestro Denis Buosi sulla quale è stato riprodotto il casco utilizzato dal campione canadese.