foto varie di eventi vari

«Vogliamo maggiore trasparenza e chiarezza sui vaccini, in modo da poter scegliere per il bene dei nostri figli, minimizzando i rischi per la loro salute».

È questo l’appello che arriva dagli organizzatori della “Fiaccolata per la libertà di scelta vaccinale” organizzata per venerdì 14 luglio alle 20.30 con partenza da piazza Repubblica, a Varese.

«Mamme, papà, nonni, zii, bambini, scenderanno in piazza il 14 luglio per chiedere il diritto a una scelta responsabile e libera sul tema delle vaccinazioni. L’appuntamento è a Varese in piazza della Repubblica il 14 luglio alle 20:30. Dopo la distribuzione delle lanterne, la fiaccolata sfilerà in centro città a partire dalle ore 21 – si legge nella nota dei “#Genitori del No obbligo Lombardia”, organizzatori della manifestazione col patrocinio di Comilva (Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni) -. Diciamo SI alla personalizzazione della terapia, perché ogni trattamento medico deve essere adattato alle caratteristiche personali, familiari, ambientali e sociali di ogni singola persona; SI alla libertà di scelta terapeutica, perché i genitori devono essere esaustivamente informati sulla reale necessità e sul rischio/beneficio di ciascun vaccino pediatrico; SI alla responsabilità dei genitori per la salute dei loro figli e di tale azione e responsabilità dovrebbero essere investiti anche i Pediatri di Libera Scelta e le Istituzioni Sanitarie locali; SI alla dettagliata anamnesi pre-vaccinale considerando tutti i fattori che influenzano la salute del bambino nella sua globalità; SI alla disponibilità dei singoli vaccini, per permettere la massima personalizzazione terapeutica; SI alla disponibilità di vaccini puliti, perché le reazioni avverse dipendono anche dai loro componenti tossicologici; SI all’informazione trasparente, rendendo accessibili le schede tecniche dei vaccini in modo da conoscerne le proprietà, le controindicazioni, le componenti tossicologiche al fine di segnalare prontamente le eventuali reazioni avverse; SI al chiaro riconoscimento dei diritti: i genitori hanno il dovere e il diritto di essere informati sull’esistenza della Legge 210 del 1992 inerente le modalità per ottenere l’indennizzo per i danni vaccinali; SI all’obbligo di segnalazione, nel caso si abbia anche il semplice sospetto di una reazione avversa vaccinale, da parte del genitore e del pediatra di libera scelta; SI all’assenza del conflitto di interessi per chi opera nel campo sanitario pubblico».