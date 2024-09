La Stagione Musicale Comunale compie 25 anni e porta 300 musicisti da tutto il mondo

La Stagione Musicale Comunale compie 25 anni. Un traguardo importante per la rassegna concertistica che in un quarto di secolo ha portando in città musicisti e direttori d’orchestra di fama mondiale e coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso.

Direttore artistico fin dai suoi esordi è il Maestro Fabio Sartorelli che oggi non può che dirsi soddisfatto del percorso tracciato: «Quando ho iniziato questa rassegna era una bambina, oggi possiamo dire che è una giovane donna. Sono felice di averla vista crescere, negli anni abbiamo sempre fortificato e aumentato i numeri di pubblico e di musicisti presenti.

Un’iniziativa unica su tutto il nostro territorio, nel corso di 25 anni a Varese si sono esibiti grandi nomi della scena internazionale in quasi 280 concerti. Solo quest’edizione vedrà coinvolti oltre 300 musicisti, un numero notevole se pensiamo alla media di 30 musicisti delle prime edizioni. Una crescita connessa anche con il passaggio dalla raffinata musica da camera ospitata nel Salone Estense, alla grande stagione di musica sinfonica che oggi prende vita nella Basilica di San Vittore, con concerti che vedono il coinvolgimento di compagini orchestrali e corali formate da molti elementi. Un cambiamento avviato nel post pandemia per esigenze di sicurezza, grazie alla preziosa collaborazione con la Curia, che si è poi rivelato particolarmente indovinato tanto da proseguire, unendo così la bellezza della musica con la suggestione che regala la nostra Basilica. La rassegna per questi 25 anni è di un’ampiezza e e respiro come mai nelle precedenti ed era il compito che mi ero prefissato per festeggiare questo traguardo».

Accanto a lui il sindaco Davide Galimberti che ha sottolineato: «Un progetto culturale molto gradito per la qualità della proposta e molto amato dal pubblico. Ringrazio per questo il Maestro Sartorelli e tutti coloro che hanno sempre sostenuto questa rassegna che vede un impegno economico sia da parte del pubblico che del privato».

A sottolineare l’importanza della rassegna è anche l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia: «La longevità di questa iniziativa non è comune. Questo è il risultato di fattori diversi. Innanzitutto la cura, competente ed esperta, del suo direttore artistico che porta una stagione ambiziosa e straordinaria. Poi, l’affetto dimostrato dal numeroso pubblico che con passione segue le proposte della nostra Stagione musicale, uno zoccolo duro di “devoti” e appassionati, che con generosità mai esibita ha deciso anche di sostenere anche economicamente questo progetto, consentendo così di mantenere alta la sua qualità». Infine, sottolinea: «Una rassegna che ha una componente educativa molto forte, dove c’è anche un pubblico giovane, che quando partecipano a questi appuntamenti mostrano una predisposizione all’ascolto con un’attenzione raramente mostrata».

Si parte dunque con il primo appuntamento il 23 ottobre alle 20.30 con solisti, coro e orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala che si esibiscono in una particolarissima versione del Requiem di Mozart. Venerdì 29 novembre alle ore 20.30 si esibirà in Basilica il Tölzer Knabenchor, uno dei cori maschili di voci bianche più famosi al mondo, sulle note di Bach, Scheidt e Mendelssohn-Bartholdy.

Venerdì 10 gennaio ore 20.30 ci si sposta in Salone Estense, un ritorno alle origini per celebrare i 25 anni. Ad esibirsi il Trio Chagall, che sta riscuotendo un successo straordinario in tutta Europa con premi mai assegnati prima a musicisti italiani. Inoltre, durante la mattina i giovani musicisti che compongono il trio terranno una lezione dedicata agli studenti varesini.

Martedì 28 gennaio, alle 20.30, torna in Basilica l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, una realtà ben nota e da sempre molto amata dal pubblico varesino. A dirigere l’orchestra Pietro Minniti, con brani di Rachmaninov e Čajkovskij.

Si prosegue sabato 15 febbraio alle ore 21.00 in Basilica dove risuoneranno due fra le più belle e potenti pagine di Pëtr Il’ič Čajkovskij, grazie alla presenza della Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, considerata una delle più prestigiose formazioni orchestrali cameristiche al mondo.

Venerdì 7 marzo, alle 20.30, The King’s Singers interpreteranno Angeli e demoni, con alcune fra le più straordinarie pagine di musica corale. A chiudere questa venticinquesima edizione della Stagione Musicale, lunedì 28 aprile, alle ore 20.00 in Basilica la Freiburger Barockorchester, l’orchestra barocca di Friburgo che da oltre 30 anni suona i Concerti Brandeburghesi di Bach. Una chiusura in grande stile.

Maggiori dettagli: www.stagionemusicale.it, e-mail: info@stagionemusicale.it

Programma

Mercoledì 23 ottobre, ore 20.30, Basilica di San Vittore

Solisti, Coro e Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

Diego Fasolis direttore

Salvo Sgrò maestro del coro

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia in sol minore n. 40, K 550

Requiem in re minore per soli, coro e orchestra, K 626

Venerdì 29 novembre, ore 20.30, Basilica di San Vittore

Tölzer Knabenchor

Vanni Moretto violone

Kohei Takeota organo

Lorenzo Ghielmi direttore

Johann Sebastian Bach

mottetti: Komm, Jesu, komm, BWV 229 – Jesu, meine Freude, BWV 227

Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225

Samuel Scheidt

Hosianna filio David

Johann Ludwig Bach

Das ist meine Freude (Motet à 8)

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Tre Mottetti op. 39: Veni Domine – Laudate Pueri – Surrexit pastor bonus

​​​​​​​​

​Venerdì 10 gennaio, ore 20.30, Salone Estense

Trio Chagall

Edoardo Grieco violino

Francesco Massimino violoncello

Lorenzo Nguyen pianoforte

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Trio per pianoforte, violino e violoncello n. 1 in re minore, op. 49 (MWV Q29)

Maurice Ravel

Trio in la minore per pianoforte, violino e violoncello

Martedì 28 gennaio, ore 20.30, Basilica di San Vittore

Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano

Sergej Babayan pianoforte

Pietro Mianiti direttore

«RACH3»

Sergej Rachmaninov

Concerto per pianoforte n. 3 in re minore, op. 30

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64

Sabato 15 febbraio, ore 21.00, Basilica di San Vittore

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Bomsori violino

Jérémie Rhorer direttore

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35

Sinfonia n. 6 in si minore, op. 74 “Patetica”

​​​​​​

Venerdì 7 marzo, ore 20.30, Basilica di San Vittore

The King’s Singers

Patrick Dunachie controtenore I

Edward Button controtenore II

Julian Gregory tenore

Christopher Bruerton baritono I

Nick Ashby baritono II

Jonathan Howard basso

«Angeli e demoni»

musiche di Poole, Bairstow, Byrd, Pärt, Bingham, Palestrina, Hassler, Duruflé.

Nella seconda parte: canti di «armonia e di speranza»

annunciati direttamente dal gruppo.

Lunedì 28 aprile, ore 20.00, Basilica di San Vittore

Freiburger Barockorchester

Vincent Bernhardt cembalo

Gottfried von der Goltz violino concertante

Cecilia Bernardini violino concertante

Johann sebastian bach

I sei Concerti Brandeburghes

Informazioni biglietti e abbonamenti

Abbonamento intero € 150,00

Abbonamento giovani fino a 26 anni € 90,00

Biglietto intero € 30,00

Biglietto studenti fino a 26 anni € 15,00

Biglietto per gruppi di almeno 10 persone (associazioni culturali, corali ecc.) con prenotazione obbligatoria entro e non oltre cinque giorni dal concerto richiesto: € 20,00 cadauno (e-mail info@stagionemusicale.it)

Prevendita biglietti e abbonamenti

In orari negozio presso:

MIV – Multisala Impero Varese (biglietti e abbonamenti)

via Giuseppe Bernascone, 13 21100 Varese Tel +39 0332 284004

email: info@multisalaimpero.com Feriali: 17.00/22.00 – Festivi: 15.00/22.00

www.stagionemusicale.it

e-mail: info@stagionemusicale.it