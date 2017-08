Povera fontana di Arnate

«Guardate come si presenta la fontana della piazza di Arnate-Gallarate», ci scrive un lettore.

I guai per la fontana – inaugurata nel 2010 nel quadro della sistemazione della piazza – non sono nuovi, purtroppo. Altre volte era stata sporcata, era rimasta a secco o aveva smesso di zampillare per atti di vandalismo, come segnalava nel 2012 Germano Dall’Igna, allora consigliere d’opposizione.

Capita anche ad altre fontane, quando c’è qualche problema agli impianti. In questo caso avrebbe bisogno di un po’ di manutenzione.