Bpm, è iniziata la nuova stagione

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

È stata presentata lunedì, alle Piscine Manara di Busto Arsizio, la nuova formazione del BancoBPM Sport Management che anche quest’anno partirà più agguerrita che mai per lottare su tre fronti: la Coppa Italia, il Campionato di serie A1 (che per i mastini inizierà il 21 ottobre in casa contro Torino ’81) e l’Euro Cup (il primo turno della competizione andrà in scena alle Piscine Manara dal 29 settembre all’1 ottobre 2017). Una squadra che è stata creata come un perfetto mix di conferme, veterani e giovani dal grande talento e che è pronta a tuffarsi nella stagione 2017/2018 alla ricerca di risultati importanti e traguardi prestigiosi.

Tra le novità di questa stagione ci saranno in vasca atleti del calibro di Pietro Figlioli (capitano della Nazionale Italiana di Pallanuoto e arrivato in estate dai Campioni d’Italia della Pro Recco), Andrea Fondelli (da Pro Recco), Edoardo Di Somma (da Pro Recco), Fabio Baraldi (Da Circolo Canottieri Napoli) e Radomir Drasovic (da Partizan Belgrado).

Sergio Tosi, Presidente Banco BPM Sport Management: : “La squadra rispetto all’anno scorso penso si sia rinforzata, ma bisognerà creare al più presto il nuovo gruppo. Con l’occasione sono lieto di dare il mio personale benvenuto a tutti e ringrazio chi non è più con noi. Ringrazio inoltre anche il nostro nuovo partner, l’azienda Velferd, con cui collaboreremo nel lancio della nostra nuova linea di integratori Sport Management-Adacta. Gli obiettivi quest’anno saranno tre e almeno uno, non dico quale, mi piacerebbe portarlo a casa. Noi cercheremo di migliorare ancora e di dare maggior supporto ai giocatori in modo che riescano tutti a dare il meglio. Sono convinto che i nuovi arrivati potranno darci una mano per farci fare quell’ulteriore passettino in avanti e permetterci di fare un ulteriore salto di qualità. La nostra campagna acquisti è stata studiata già dallo scorso aprile e tutti gli obiettivi sono stati raggiunti perché quelli che volevamo sono i giocatori che sono arrivati a Busto Arsizio. Ora comincia il bello e spero che i ragazzi possano anche farci divertire”.

Stefano Ferrario, Vicesindaco e Assessore allo Sport di Busto Arsizio: “Il fatto che si riparta in questa maniera, con la volontà di fare bene per noi è fondamentale. Investire ogni anno come fa il Presidente Tosi ci fa capire che la sinergia tra Comune e società è importante e poter utilizzare le Piscine Manara per i grandi eventi è fondamentale perché abbiamo uno degli impianti più belli d’Italia. Faccio un in bocca al lupo alla squadra. So che i ragazzi sono scaramantici, ma noi a Busto Arsizio siamo abituati a vincere perciò confido anch’io che si possa arrivare a un risultato importante.

Marco Baldineti, Allenatore Banco BPM Sport Management: “Sono molto soddisfatto dell’organico. Dovremo cercare di diventare al più presto una squadra perché ci sono tantissimi singoli di altissimo livello, ma per fare dei risultati c’è bisogno della squadra. Dipenderà da noi, da tutti noi. Sarà un anno lungo con periodi buoni e altri magari più difficili, ma noi dovremo essere bravi e puntare agli obiettivi finali.

Valentino Gallo, attaccante Banco BPM Sport Management: “È sempre meglio iniziare una nuova stagione con molta scaramanzia e con i piedi per terra, perché abbiamo tante persone nuove e ci dobbiamo ancora amalgamare come squadra. Sicuramente gli acquisti fatti dalla società sono di altissimo livello e la squadra si è rinforzata. Vedremo come andrà perché siamo impegnati su più fronti e sappiamo che sarà una strada lunga e difficile”.

Pietro Figlioli, Attaccante BPM Banco Sport Management: “Parto dal discorso della mentalità vincente: non credo che qui non ci sia e l’anno scorso (quando Figlioli era alla Pro Recco) ce ne eravamo già accorti, perché questa squadra ci aveva messo in difficoltà. Speriamo, anche grazie a noi nuovi innesti, che questa mentalità vincente si possa ulteriormente rinforzare. Non vogliamo però parlare adesso, ma vogliamo farlo con i risultati”.

Gianni Averaimo, Direttore Sportivo Banco BPM Sport Management: “Credo che con la forza del gruppo si potrà arrivare ai vertici. La squadra un mix di esperienza e freschezza e speriamo di poterci togliere qualche soddisfazioni quest’anno, ma sulla carta sono sicuro che siamo già pronti a giocarcela su tutti i fronti”.