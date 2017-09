A scuola di funghi in val Dumentina

dumenza funghi 2015

Sabato mattina, 9 settembre il CAI Luino con la collaborazione della Fondazione Beltrami propone una escursione e un incontro didattico in Valdumentina con tema i funghi medicinali.

Relatore dell’incontro Mario Vassuri, esperto micologo. Il tema dell’incontro è molto interessante perché si parlerà dei funghi medicinali che si trovano nei nostri boschi. La mattinata prevede una breve escursione intorno al rifugio Campiglio in località Pradecolo e una conferenza con mostra degli esemplari più significativi che si terrà all’Alpe Giani, sempre a Dumenza.

L’incontro si effettuerà anche con meteo avverso con il solo annullamento dell’escursione. Il percorso è semplice e non comporta nessuna difficoltà. Tempo h 1.15 – dislivello 100m – difficoltà T

Programma della giornata

– ore 9,00 ritrovo presso ingresso posteggio piscina comunale di Luino in via Lugano

– ore 9,15 partenza con mezzi propri per Dumenza – rifugio Campiglio in loc Pradecolo

– ore 12,00 circa fine escursione

Abbigliamento e calzature adeguate

Bottiglietta acqua – barretta o frutto

Cestino e coltellino per la raccolta

Gita gratuita con condivisione spese auto

Al termine possibilità di pranzo presso il rifugio (facoltativo).

Avvertenza ogni partecipante è responsabile della propria incolumità

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it

