Benessere e salute strategici per Aime

«Non siamo in campagna acquisti. È importante che l’imprenditore con le sue qualità sia al centro che l’impresa non debba avere confini nemmeno all’interno dell’associazione. Per noi ciò che conta è fare bene, fare rete stare uno accanto all’altro senza pestarsi i piedi, perché Aime è uno spazio di libertà». Con queste parole il presidente dell’Associazione imprenditori europei, Armando De Falco, ha accolto il nuovo presidente del settore salute, benessere e welfare, Gabriele Ciavarella. (nella foto, da sinistra: Armando De falco, Gabriele Ciavarella, Gianni Lucchina e Marco Colombo di Aime)

Imprenditore di 48 anni, Ciavarella è presidente e fondatore del gruppo Life, attivo nel settore odontoiatrico con la società Dental life e in quello del benessere con il Centro fitness di via Silvestro Sanvito. Il suo nome è anche noto alle cronache sportive per aver ricoperto il ruolo di presidente del Varese Calcio per due anni, dopo la rinascita del club avvenuta nel 2015 per sua stessa iniziativa. «Noi vogliamo rispondere a una domanda plurispecialistica – spiega l’imprenditore – e per farlo bisogna attivare con umiltà una proposta di welfare aziendale che porti vantaggi a tutti. Se fai star bene i lavoratori fai star bene anche le aziende».

Ciavarella ha già in mente una strategia per Aime a partire dalla creazione di una mutua privata che offra servizi in tempi accettabili e a costi concorrenziali. Certo, il contesto che ruota intorno alla sanità negli ultimi anni non ha brillato per onestà, ma il nuovo presidente del settore salute dell’associazione di via Sempione è convinto che un’etica forte e il lavoro ben fatto siano le basi da cui partire. «Ai nostri pazienti dico spesso – continua l’imprenditore – che là fuori c’è il far west. Quindi per orientarsi occorrono competenze, la conoscenza del territorio e di chi vi opera. A Varese ci sono autentiche eccellenze che operano da anni con ottime gestioni. Noi faremo rete con quelle».

Aime si farà garante di questa operazione che ha nella reputazione degli associati il suo metro di valutazione più importante. «La credibilità – conclude Ciavarella – la si crea con il passaparola dei pazienti, con la costruzione di una comunità. In Italia ci sono mutue importanti, colossi del settore, ma il nostro valore aggiunto è essere qui sul territorio».