Campionati di calcio, primi risultati dai campi di provincia

Figli di un gol minore - La Vergiatese

Prima giornata per le categorie minori del calcio provinciale.

ECCELLENZA – Vittorie per Verbano e Fbc Saronno, rispettivamente per 2-0 sul Fenegrò e per 1-2 sul Calvairate. Vince anche l’Union Villa Cassano contro la Sestese: 0-2 il finale e tre punti ai ragazzi di Antonelli. Cade la Castellanzese, beffata dall’Ardor Lazzate per 2-1. Pari per il Legnano, stoppato sullo 0-0 a Vigevano.

PROMOZIONE – Uniche a gioire sono la Vergiatese, che sbanca Morazzone con un secco 0-2, e l’Olimpia 2002, che rifila un netto 3-0 alla Guanzatese. Pari per il Gavirate che trova un punticino grazie a Candeliere contro la Rhodense (1-1 il finale). Uboldese e Brebbia non si fanno male e terminano il match 0-0. Sconfitte per Belfortese e Besnatese: i ragazzi di Epifani hanno perso 1-0 controla Base 96, quelli di Casaroli 1-0 contro la Castanese.

PRIMA CATEGORIA – Gorla Maggiore batte 2-1 il Cairate, il Tradate fa bottino pieno contro la Valceresio e porta a casa un 1-2 prezioso firmato Cosentino, l’Arsaghese di mister Marsich doma l’Union Tre Valli per 1-0, il San Marco perde all’esordio in categoria contro la Vanzaghellese per 1-2. Iorfida regala 3 punti al Cas, vittorioso per 0-1 sull’Antoniana. La doppietta di Crea regala la vittoria al Fagnano sulla Folgore Legnano. Doppietta anche per Cortez che regala la prima gioia al Luino Maccagno che batte 2-1 il Casbeno. Ha riposato l’Ispra.

SECONDA CATEGORIA (G) – Amor Sportiva battuta 2-0 dall’Andratese, Gerenzanese vittoriosa con lo stesso punteggio sul campo della Bregnanese. Airoldi pareggia 2-2 con la Cascinamatese e il Montesolaro perde 3-5 in casa con la Casnatese.

SECONDA CATEGORIA (M) – Pari per la Gallaratese fermata sull’1-1 dalla Rescaldinese. Vittorie per Arnate (3-0 sul Canazza), Lonate Ceppino (0-3 sulla Robur), Samarate (0-1) sul Gorla Minore. Pareggio per il Lonate Pozzolo (2-2 con l’Aurora Cantalupo), Crennese e Borsanese danno spettacolo nel 3-3 finale.

SECONDA CATEGORIA (Z) – Esordio con vittoria per la neopromossa Malnatese che batte 1-3 il San Luigi Albizzate. Due doppiette di Zanotti e Maredda regalano la vittoria alla Cuassese nel rotondo 5-0 sul Viggiù. Il sumirago Boys batte a Laveno Mombello i padroni di casa per 0-1. La Ternatese di mister Malfarà supera 2-1 il Ceresium e la Calcinatese regola 2-1 l’Aurora Induno. Pareggi per 1-1 in Caravate-Insubria e Lavena Tresiana-Buguggiate, 2-2 all’esordio per il San Michele contro il Cantellorasa.

TERZA CATEGORIA (VARESE) – Nel maxi girone di terza successi all’esordio per le nuove formazioni del Bosto e del France Sport: i primi hanno vinto 1-0 sulla Casport, i secondi sono andati a far festa a Cuvio, battendo i padroni di casa per 0-3. Pioggia di vittorie esterne: il Varano sull’Angerese (0-1), il Rancio sul’Aurora Premaggio (0-2), la Fulcro Travedona sul Mascia United (1-2), la Pro Cittiglio sull’Eagles Caronno (1-2), la Sommese sull’Olona (0-1). Pari per 2-2 tra Jeraghese e Coarezza e tra Don Bosco e Casmo, con i casciaghesi che hanno rimontato il doppio svantaggio grazie a Mometto e Valletti.

TERZA CATEGORIA (LEGNANO A) – L’Union Castellanza perde 3-0 contro l’Atletico 2013.

TERZA CATEGORIA (LEGNANO B) – Fiamme Oro Ferno vince la sfida spettacolo col Marnate Nizzolina: 4-3 il finale, Bosco ne fa tre ma non basta ai suoi. L’Azzurra supera il Giosport per 1-0, Sal Lorenzo va a vincere a Buscate per 0-1, Mocchetti batte Oratorio Lainate 3-1, Speranza Primule batte Gs Robur 2-1, Terrazzano e Castelseprio fanno 2-2, la Vergherese perde 1-3 in casa contro la Rovellese, Speranza Primule batte 2-1 la Gs Robur.