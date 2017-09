Chiarescure Festival, vetrina dei birrai artigianali lombardi

Foto varie

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre lo spazio Fabbrica Orobia in via Orobia 15 a Milano ospita la prima edizione di Chiarescure Festival, una manifestazione dove saranno disponibili – suddivise in cinque macroaree – 95 birre di 19 diversi produttori artigianali della Lombardia.

Chiarescure è il primo evento legato al neonato “Consorzio Birrifici Artigianali Lombardi” che in questo momento coinvolge cinque realtà: Birrificio Italiano di Lurago Marinone, Brewfist di Codogno, Birrificio Rurale di Desio, Birrificio Lariano di Sirone e The Wall di Venegono Inferiore.

