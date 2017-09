Comincia con Platinette l’ultimo weekend alla fiera di Varese

Fiera Varese 2017

A sei giorni dall’inizio della 40esima edizione di Fiera di Varese i numeri della fiera sono importanti: malgrado l’assenza del biglietto – quest’anno l’entrata alla fiera è gratis – si sono potute registrare 31.000 presenze, 18 eventi tra Talk Show, presentazioni di libri, incontri con squadre sportive, conferenze stampa, dirette TV a microfoni aperti e serate musicali e grande soddisfazione dei 160 espositori.

Quello che sta per cominciare è l’ultimo weekend della Fiera: prosegue infatti solo fino a domenica 17.

EVENTI IN PROGRAMMA PER IL SECONDO (ED ULTIMO) FINE SETTIMANA

Si parte venerdì 15 alle 19.00 con il Talk Show “Verbamanent” dove Morena Zapparoli Funari intervista Mauro Coruzzi alias Platinette, un’occasione per conoscere i dettagli di una carriera unica, fatta di parrucche e vestiti da drag queen ma anche di libere opinioni.

Alle 20.30 in Area Incontri e Cultura spazio a “La ripresa: un’occasione da prendere al Volo” . Il deputato varesino del partito democratico, Daniele Marantelli e l’Amministratore delegato della Divisione elicotteri Leonardo Helicopters, Daniele Romiti parleranno del futuro dell’aeronautica, moderati dal giornalista de La Prealpina, Gianfranco Giuliani. In Area Spettacoli alle 20.00 incontro con Thriathlon Varese e a seguire Dj set Revival.

Sabato 16 alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, Diego Pisati intervista Aldo Pedron noto giornalista musicale e dj, che presenterà il suo libro “Good Vibrations, la storia dei Beach Boys”. In Area Spettacoli alle 20,00 l’incontro con il Rugby Varese e a seguire 101% Rugby Varese Party.

In Area BaVarese Prost-Fest tutti i giorni un anticipo di oktoberfest in salsa varesina e Street Food con 4 diversi ristoranti che spaziano dalla Paella Valenciana alla Spianata Toscana, dalla grigliata di carne argentina allo Gnocco Fritto e la piadina, primi piatti, dolci e una postazione beverage per tutti i gusti.

FIERA DI VARESE, LE INFO IN BREVE

Venerdì 15 Settembre: ore 16,00 – 23,00

Sabato 16 Settembre: ore 14,00 – 23,00

Domenica 17 Settembre: ore 10,00 – 21,00

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Gioranliero A.V.T. € 3,00

www.fieravarese.it