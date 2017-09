Estradato in Svizzera presunto rapinatore dei benzinai di confine

E’ stato estradato e verrà processato in Svizzera il 43enne della provincia di Varese accusato di essere uno dei tanti “rapinatori di confine” che funestano i negozi sul confine tra Italia e Canton Ticino.

Nell’ambito di un’inchiesta in collaborazione con la Questura di Varese e la Polizia di Stato, Questura di Varese, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno ottenuto ed eseguito ieri l’estradizione del presunto autore della rapina avvenuta il 29 marzo scorso a Ligornetto in via Cantinetta presso un distributore di benzina con annesso negozio.

Quel giorno un rapinatore, giunto a bordo di uno scooter, era entrato nel distributore indossando casco, occhiali da sole e armato con arma bianca. All’interno aveva minacciato le dipendenti facendosi consegnare del denaro. Successivamente era fuggito con il bottino allontanandosi a piedi in direzione del confine.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore generale aggiunto Antonio Perugini.