Giornata mondiale per il cuore: prevenzione al Meditel

Dopo il successo della prima edizione, con più di 200 screening, anche quest’anno in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore il Centro Medico Meditel offrirà a tutti i cittadini dai 20 ai 70 anni che non soffrono di patologie cardiovascolari note, uno screening gratuito comprensivo di elettrocardiogramma (Ecg), misurazione della pressione, saturimetria e questionario anamnestico.

Lo screening verrà effettuato sabato 30 settembre dalle 8.30 alle 14.30 con prenotazione agli sportelli del centro medico o telefonicamente al numero 02.962.82.216.

A tutti i partecipanti sarà consegnata una informativa sullo “stile di vita per la prevenzione cardiovascolare” che verrà consegnata ai pazienti.