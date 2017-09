Rapinatori arrestati in Valceresio, la Svizzera chiederà l’estradizione

Foto varie

Nei prossimi giorni saranno espletate le pratiche relative alle richieste di estradizione per i due rapinatori, un italiano e uno svizzero, arrestati settimana scorsa a Clivio.

Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale che sottolineano che “gli arresti sono il frutto della costante e attiva collaborazione tra la Polizia cantonale e le Guardie di confine da un lato e gli inquirenti italiani dall’altro”.

I due – un 65enne cittadino italiano e un 53enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Zurigo, su cui pendeva un ordine di arresto nazionale, con un importante curriculum criminale e con numerosi precedenti penali sia in Svizzera sia in Italia - sono stati arrestati da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale del Servizio Associato Monte Orsa in relazione ad una tentata rapina ad un distributore di benzina di San Pietro di Stabio avvenuta il 21 luglio di quest’anno.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.