Saronno Scherma, flash mob (sotto la pioggia) in contemporanea mondiale

Saronno Scherma, flash mob in contemporanea mondiale

Anche nella città degli amaretti, come in tantissime città del mondo, da Roma a New york ieri si è tenuto il fencingmob. Si è trattato un un flash mob organizzato dagli atleti della Scherma Saronno per celebrare questo sport.

I ragazzi, con presidente e genitori, si sono ritrovati alle 15 in Villa Gianetti sotto una pioggia battente. Il maltempo non ha spinto a rinviare la performance ma anzi ne è diventata protagonista con ombrelli che hanno accompagnato spade e maschere.

Ne è nato un video di un paio di minuti in cui si vedono i giovani schermitori saronnesi in azione e che sarà condiviso sul sito della Federazione nazionale.

E’ il secondo anno che la società partecipa a quest’iniziativa l’anno scorso il flashmob era stato organizzato, in una bella giornata di sole, in piazza Libertà.