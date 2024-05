FdI Samarate presenta le sue idee per la sicurezza. E tra i presenti c’è il padre di Douglas Carolo

È stata una presenza che non è passata inosservata: ala seconda serata di presentazione di Fratelli d’Italia – dedicata la tema della sicurezza – c’era anche Alberto Carolo, il padre di Douglas, il giovanissimo accusato (oggi in carcere) per l’omicidio di Andrea Bossi, ucciso a Cairate.

Carolo nega di aver colpito Bossi, citando un rapporto di amicizia e anche di aiuto, che non aveva senso interrompere. La vicenda di Cairate ha fatto emergere però anche il dramma di famiglie alle prese con la dipendenza da sostanze e di un disagio personale difficile da affrontare.

Fratelli d’Italia aveva già evocato questo tema, legandolo anche alla sicurezza, in occasione di un flash mob che aveva fatto discutere, a Samarate.

Nella serata di presentazione – aperta dal commissario cittadino, Francesco Carbone – si è parlato molto di videosorveglianza, ma è stato evocato anche il tema del disagio giovanile, è tornato il problema dei rifiuti nei boschi e sulla necessità di nuove risposte (su cui peraltro le liste alternative alla coalizione di centrodestra incalzano). «La sicurezza non è solo una parola, ma una priorità concreta, dimostrata attraverso azioni tangibili. In occasione del flash mob organizzato prima di Pasqua, abbiamo manifestato il nostro forte interesse per questo tema cruciale, coinvolgendo la comunità e richiamando l’attenzione sulla necessità di misure più efficaci e immediate. Questa iniziativa è stata solo una delle tante testimonianze del nostro impegno costante».

Sono intervenuti l’assessore uscente alla cultura Orlando, i candidati Roberto Forastiere, Enrico Ossola e Vito Monti, già assessore.

E ancora Paolo Bocedi, che ha condiviso la sua lotta contro la criminalità organizzata, ricevendo un caloroso applauso. Franco Colombo, vicepresidente di SOS Italia, ha poi illustrato il contributo della loro associazione per la sicurezza e la legalità a Samarate.

La serata si è conclusa con l’intervento dell’assessore Caruso, che ha riportato la sua esperienza come assessore alla sicurezza nella città confinante di Gallarate ma ha parlato anche da delegata alla cultura in Regione: «La cultura e la bellezza sono il migliore antidoto per il disagio e il degrado, la cultura porta poi anche più decoro e più sicurezza».

Il prossimo appuntamento con Fratelli d’Italia Samarate sarà martedì 28 ,aggio presso il Melograno di cascina Elisa per parlare di commercio e terzo settore.