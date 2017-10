Arriva la stagione musicale comunale, con Rossini e il coro della Scala

Sta per prendere il via la stagione musicale comunale 2017/2018, che raggiunge quest’anno il traguardo dei 19 anni di musica.

Quest’anno, una rassegna tutta varesina ma con un forte sapore europeo, privilegiando la qualità artistica dei musicisti ospiti, che fanno immaginare diverse serate da “tutto esaurito” e pubblico delle grandi occasioni.

SI COMINCIA IL 5 NOVEMBRE, SI PRENOTA DAL 5 OTTOBRE

La Stagione musicale prenderà il via con il primo concerto in programma per il 5 novembre e da domani, 5 ottobre, saranno aperte le prenotazioni e la prevendita di abbonamenti e biglietti.

E per presentare “con tutti i crismi” la rassegna , accanto a Roberto Cecchi, assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Varese e Fabio Sartorelli, direttore artistico della Stagione Musicale Comunale, si sono esibite due giovanissime stelle, ancora nella loro “fase di studio” ma che si sono già fatti notare per bravura: Cristopher Gioni che vive e studia a Berlino e Giona Pasquetto, uno dei più brillanti studenti del Conservatorio di Como.

«È uno degli appuntamenti di successo della città, un gioiello che Varese deve aver cura di salvaguardare con attenzione – Ha commentato Roberto Cecchi, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Varese – Anche quest’anno ci saranno eventi di grande spessore che avranno la capacità di attrarre il grande pubblico della Città Giardino. Contiamo sulla progressiva presenza di giovani tra il pubblico: un dato che la Stagione è andata registrando negli ultimi anni e che ci rende particolarmente fieri. A Fabio Sartorelli, regista della Stagione, vanno i nostri complimenti e la nostra stima, così come a tutti coloro che lo affiancano in questa sfida culturale».

GRANDE MUSICA NEL SUGGESTIVO SALONE ESTENSE

La stagione Musicale è una eccellenza culturale del panorama cittadino, amata e conosciuta dai varesini che ogni anno partecipano in gran numero ai concerti nello splendido scenario del Salone Estense, immerso nel più importante parco cittadino. Note, arte, paesaggio si fondono insieme per serate indimenticabili. Il programma sarà di altissimo livello culturale e musicale e non mancheranno le sorprese per quella che è una tradizione capace sempre di innovarsi e trovare nuovi spunti da proporre agli amanti della musica classica. I varesini, e non solo, si confermsno grandi appassionati di musica e lo dimostrano partecipando alle tante serate dei concerti.

«Anche quest’anno la Stagione Musicale mantiene saldi alcuni propositi – ha spiegato Fabio Sartorelli, direttore artistico della rassegna – portare a Varese i più bei nomi del concertismo internazionale, registrare possibilmente il “tutto esaurito” ad ogni appuntamento, e stimolare la presenza giovanile ai concerti, un dato quest’ultimo che suscita stupore anche fra gli stessi artisti ospiti, anche fra gli stranieri. Il cartellone 2017/2018, il diciannovesimo da quando è iniziata questa avventura, non fa certo eccezione, dato che riunisce alcune fra le più straordinarie eccellenze della musica mondiale, fra graditi “ritorni” e novità assolute».

IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE

Nel dettaglio il cartellone 2017/18 prevede come sempre dieci concerti, sette dei quali nel Salone Estense, due nella Basilica di San Vittore, e uno nel Teatro di Piazza Repubblica.

Fra questi, Da segnalare quello per il 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini, protagonista assoluto e indiscusso dell’opera italiana di primo Ottocento, che cade nel 2018.

Per icordarlo degnamente, il concerto è stato organizzato nientemeno che con il coro del Teatro alla Scala, diretto da Bruno Casoni.

L’importante appuntamento, previsto per il 13 marzo 2018, vedrà eseguita la Petite Messe Solennelle, una delle ultime pagine composte dal Maestro prima della scomparsa, in un concerto che si preannunci già come uno dei principali eventi della stagione.

A pochi mesi di distanza dal loro concerto trionfale qui a Varese, tornano il primo dicembre i King’s Singers: grazie alla disponibilità della Basilica di San Vittore, che li ospiterà in una serata interamente dedicata al repertorio sacro, in vista del prossimo Natale sarà possibile, per chi non ha potuto assistere al concerto del celebre gruppo inglese per via dei pochissimi biglietti consentiti dal Salone Estense, goderselo in una cornice ampia e adatta al programma.

Johann Sebastian Bach, altro autore caro al pubblico della stagione, più incline alla musica da camera che all’opera, sarà protagonista in apertura di stagione, il 5 novembre. Il concerto di apertura sarà perciò tutto sotto il segno di Bach, con brani per violino e cembalo, per violino solo e cembalo solo. Al fianco della celebre violinista Isabelle Faust, già protagonista delle stagioni precedenti, ci sarà il fortepianista e cembalista sud africano Kristian Bezuidenhout.

Un Bach tutto da scoprire sarà invece quello che offrirà il gruppo tedesco SignumSaxophone Quartet il 18 febbraio),nominato “Ensemble dell’anno 2016”, accanto alla violoncellista Jarriet Krijgh autentico astro nascente del proprio strumento. Insieme suoneranno alcune trascrizioni bachiane (ma non solo) fra cui lo spettacolare Concerto Italiano, uno dei brani più sorprendenti del repertorio di questo gruppo oramai celeberrimo.

Bach è, accanto a Vivaldi e a Locatelli, protagonista anche del concerto del 26 gennaio con il gruppo Europa Galante diretto da Fabio Biondi, durante il quale ascolteremo due Concerti Brandeburghesi: il quarto e il sesto per la gioia dei tanti varesini appassionati. Tutto Beethoven, con l’integrale delle Sonate per violoncello e pianoforte, è invece il programma che Nicholas Alstaedt e Alexander Lonquich il 17 novembre propongono per il loro recital varesino, che anticipa di un giorno quello previsto all’Opernhaus di Zurigo.

Il Quartetto di Cremona, oggi punta di diamante del camerismo nazionale e internazionale, e Il clarinettista Fabrizio Meloni suoneranno, per la prima volta insieme, il 14 gennaio, il Quintetto di Brahms op. 115.

Torna ospite della stagione varesina la violoncellista Sol Gabetta il 2 marzo, accanto al rffinato pianista Bertand Chamayou.

Sarà di piano anche il concerto del 4 febbraio, che vedrà protagonista uno dei giovani geni del pianoforte, il canadese JanLisiecki, che ha firmato un contratto di esclusiva con Deutsche Grammophon all’età di quindici anni. Schumann, Chopin, Rachmaninov e Ravel, saranno i protagonistidi questo concerto assolutamente da non perdere.

Prosegue, in chiusura di Stagione, anche quest’anno la felice collaborazione con la Onlus Amico Fragile, con Endas e i giovani musicisti del territorio. Quest’anno, il 6 maggio, si esibirà l’Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Como, con i suoi giovani musicisti, il suo direttore Bruno Dal Bon, e i suoi solisti di canto, fra i quali ve ne sono alcuni già brillantemente avviati a una carriera internazionale. L’intero ricavato del concerto andrà a beneficio di Amico Fragile, onlus che opera da anni a beneficio e sostegno dei soggetti più deboli: le donne vittime di violenza e i bambini.

LA STAGIONE MUSICALE: TUTTE LE INFO

Come sempre la Stagione ricorda i varesini illustri: Dante Isella, nel decennale della scomparsa, Aldo Bono, Lino Conti, Luigi Ambrosoli e Luigi Orrigoni.

Tutti i concerti saranno al Salone Estense con la sola eccezione del concerto natalizio dei King’s Singers (1 dicembre) e del Coro del Teatro alla Scala (13 marzo), previsti nella Basilica di San Vittore.

Il prezzo dei biglietti – rimasto invariato – è di 25 euro mentre quello degli abbonamenti per nove concerti è di 150 euro. Confermato il biglietto per i gruppi di almeno 10 persone (scuole, associazioni culturali, corali ecc.) con prenotazione obbligatoria entro e non oltre cinque giorni dal concerto richiesto. 15 Euro cadauno (email info@stagionemusicale.it). I giovani fino a 26 anni potranno acquistare un abbonamento agevolato per tutta la Stagione al prezzo di 100 euro.

Programmi, curricula, foto sono disponibili sui siti internet

www.stagionemusicale.it –www.varesecultura.it