Studenti a scuola di vela, via al progetto “MariniAmo la scuola”

Il brutto tempo che si è avvicendato sui cieli del Varesotto in questi giorni non ha fermato l’avvio della seconda edizione di “MariniAmo la scuola”, divertente definizione scelta dalla Lega Navale Italiana (LNI) per i propri corsi destinati a ragazze e ragazzi che frequentano le scuole medie cittadine.

Il progetto permette agli studenti di affrontare con determinazione un percorso di orientamento alla vela: la sede sono le acque del Lago di Varese dove operano abitualmente i volontari e i soci della sezione bosina della LNI. Questo è anche un modo per far conoscere ai ragazzi le bellezze del nostro territorio, viste da una prospettiva differente (ovvero dal lago e non da riva).

L’iniziativa è infatti pensata sia per introdurre i giovani alla navigazione sostenibile, sia per rafforza il legame con il territorio e la tutela ambientale, nell’ambito di un’esperienza unica e formativa. Il nuovo anno scolastico è quindi iniziato con un’onda di energia e scoperta.