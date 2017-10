Autobus in panne, traffico in tilt tra Varese e Induno Olona

Foto varie

Inizio di mattinata difficile sulle strade tra Varese e Induno Olona.

Poco dopo le 8 un autobus di linea è rimasto bloccato per un guasto alla rotonda di via Renè Vanetti e tutta la circolazione della zona è andata in tilt.

Particolarmente difficile la situazione per gli automobilisti provenienti dalla Valceresio, che si sono trovati bloccati su via Jamoretti, a Induno Olona, in lunghe colonne.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Varese che hanno regolato il traffico deviando le auto in arrivo da Varese verso via Peschiera.

Il mezzo in panne è stato spostato e il traffico ha ricominciato a fluire attorno alle 9,30.