Lutto in Fratelli d’Italia, è morta Antonella Maccotta

Il Circolo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Italo Balbo, di Saronno si stringe alla Famiglia Stoccato per l’improvvisa perdita di Antonella Maccotta, venuta a mancare ai suoi cari.

Antonella Maccotta era parte integrante del gruppo politico che presiedo e nel ricordo di una persona splendida che ha lasciato un integro ricordo per abnegazione, modestia e lealtà per gli insegnamenti di vita ci rimarrà ad esempio per portare avanti la sua attività politica e sociale.

Era membro attivo del circolo tanto è vero che era stata indicata quale membro supplente della Commissione Pari Opportunità, dove aveva partecipato nei vari incontri assieme al nostro Consigliere Alfonso Indelicato.

Nel ricordo indelebile ci stringiamo tutti alla famiglie con le più sentite condoglianze ed affetto.