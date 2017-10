Parco Campo dei Fiori: “Presto vi diremo come aiutarci”

Incendio Campo dei Fiori

«Abbiate pazienza, a breve daremo indicazioni pratiche e operative». Il Parco Campo dei Fiori, attraverso la sua pagina Facebook, dà una indicazione pratica «a tutti i cittadini, associazioni di volontariato e gruppi spontanei che stanno nascendo».

È una risposta alla grande voglia di solidarietà che si muove dal territorio immediatamente circostante ma anche dalla provincia intera. Persone preoccupate per l’incendio e anche per il futuro della montagna già oggi ferita in modo significativo.

«Per adesso solo un grandissimo grazie a tutti. Siamo tutti molto provati e stanchi. Cerchiamo di stare uniti per noi, il nostro territorio e il nostro futuro. Grazie di cuore».

Il Parco Campo dei Fiori è un parco regionale, ha sede a Brinzio e si estende sul territorio di diciassette Comuni (Varese, Brinzio, i paesi della Valcuvia, quelli del versante verso il lago). La pagina Facebook è raggiungibile cliccando qui.