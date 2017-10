Picchiato selvaggiamente dal figlio, grave anziano

Ubriaco ha picchiato selvaggiamente il padre ottantenne. A mani nude, fino a provocargli ferite tanto gravi chealla fine i carabinieri l’hanno arrestato non per lesioni, ma per tentato omicidio.

È accaduto a Induno Olona, nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre, intorno alle 4 del mattino. Un disoccupato di 49 anni, completamente ubriaco, ha aggredito il padre all’interno dell’abitazione che condividono.

L’anziano è stato portato in ospedale al Circolo, la prognosi è riservata. L’aggressore invece è stato fermato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Varese. Gli viene contestato il tentato omicidio: avrebbe malmenato il padre per dissidi privati.