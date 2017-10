Varese avanti in Coppa Italia, battuto 2-0 il Mantova

Borgaro Nobis - Varese 1-1

Un inizio tranquillo, una ripresa decisamente positiva per il Varese, che batte 2-0 il Mantova e accede ai sedicesimi di Coppa Italia di Serie D. Nel primo tempo partita senza grandi sussulti e ritmi bassi. Seconda frazione aperta subito bene dai biancorossi, che trovano il vantaggio all’8’ con Rolando e raddoppiano, dopo l’espulsione del portiere ospite, al 31′ con Battistello. Repossi ancora oggi il più positivo, nonostante i pochi minuti giocati, protagonista prima nell’azione dell’espulsione di Lombardo, poi con l’assist del 2-0. Ora sulla strada della Coppa Italia del Varese ci sarà a dicembre la Virtus Vecomp di Verona (vittoriosa ai rigori contro il Caravaggio), mentre il campionato porta i biancorossi a Voghera, per una trasferta decisamente insidiosa.

FISCHIO D’INIZIO – Trantaduesimi di Coppa Italia di Serie D per il Varese, che ospita il Mantova al “Franco Ossola”. Dopo la vittoria in rimonta contro il Derthona, i biancorossi sperano di ripetere il risultato per aumentare la fiducia. Mister Iacolino schiera un 4-2-3-1 con Rolando, Lercara e Battistello alle spalle di Molinari. Risponde con il 4-3-3 mister Cioffi, che schiera Felici, Debeljuh e Ventola nel tridente offensivo.

IL PRIMO TEMPO – Poche emozioni nella prima frazione di gioco. Non sorprende Bizzi al 12’ il destro di Ventola, troppo centrale, Molinari al 18’ prova invece su punizione da posizione defilata il tiro in porta al 18’ mandando di poco alto. Al 29’ si fa pericoloso il Mantova con una bella giocata di Felici in area su cross dalla sinistra di Dragone, ma Debeljuh sotto porta non trova l’impatto con la palla. Il tempo si chiude così senza sussulti e il risultato di 0-0 giusto per quanto espresso dalle due squadre.

LA RIPRESA – Parte meglio il Varese, che trova il vantaggio all’8’ con Rolando. Su azione da corner, la difesa del Mantova si muove male, Zazzi raccoglie palla e serve Rolando tutto solo sul secondo palo, che di testa sigla il vantaggio. I biancorossi, nonostante il vantaggio, non si abbassano e al 22’ arriva l’espulsione del portiere ospite. Rolando lancia Repossi, che si infila tra il difensore e Lombardo, costringendo il numero uno alla parata fuori area. Rosso diretto per l’estremo difensore, ma punizione non sfruttata da Rolando. Il raddoppio varesino arriva però al 31’: Rolando serve ancora Repossi sulla corsa, il numero 7 serve in mezzo Battistello, che al volo mette in rete per il 2-0. Il Mantova prova quanto meno a salvare l’onore e al 35’ Ricci impegna alla difficile parata Bizzi, che si fa trovare pronto mettendo in angolo. Nel finale c’è giusto il tempo per un altro guizzo di Repossi con il tiro che termina a lato di poco.

TABELLINO

Varese – Mantova 2-0 (0-0)

Marcatori: all’8’ st Rolando (V), al 31’ st Battistello (V).

Varese (4-2-3-1): Bizzi; Fratus (dal 29’ st M’Zoughi), Simonetto, Bruzzone, Granzotto; Monacizzo (dal 13’ st Magrin), Zazzi; Rolando, Lercara, Battistello (dal 40’ st Melesi); Molinari (dal 13’ st Repossi). A disposizione: Frigione, Rudi, Longobardi, Careccia, Arca. All.: Iacolino.

Mantova (4-3-3): Lombardo; Imande, Conti, Cascone, Dragone (dal 29’ st Riccò); Palma, Ricci, Pernigotti (dal 13’ st Carrasco); Felici, Debeljuh, Ventola (dal 23’ st Lazarevs). A disposizione: Moi, Saccavino. All.: Cioffi.

Arbitro: sig. Boscarino di Siracusa (Donatello e Galimberti).

Note: giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 7-4; Ammoniti: Ricci, Ventola, Palma per il Mantova. Espulso al 22’ st Lombardo per gioco non regolamentare. Recupero: 0’ + 3’.