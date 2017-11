Alessia è il nuovo sindaco dei ragazzi

E’ Alessia Di Gregorio il nuovo sindaco dei ragazzi eletta ieri, mercoledì 29 novembre, dagli alunni di quarta e quinta della scuola primaria azzatese “Luigi Castiglioni”.

Con lei sono stati eletti i consiglieri Elisa Stronati, Matteo Ghiselli, Alessandra Sala e Matilde Miturca, tutti della lista vincente “Azzate un viaggio nel futuro”.

La “minoranza” è formata da Matilda Cancian e Ambra Zanforlin (lista siamo “un libro aperto per voi”), Giacomo Trani (un futuro migliore per Azzate) e Tommaso Maffioli (un viaggio per una nuova scuola).

Ora si avvieranno gli incontri con l’amministrazione “adulta” che sfoceranno nel consiglio comunale ufficiale, probabilmente nella nuova sala consiliare verso fine gennaio.

«Quest’anno abbiamo deciso di partire presto perché in questo modo il consiglio dei ragazzi e quello degli adulti si incontreranno più spesso- spiega il consigliere Gianmarco Beraldo – . Inoltre gli stessi ragazzi potranno anche avere il tempo di verificare, prima della fine dell’anno scolastico, che quanto approvato poi venga realizzato. Quindi ho preso contatti con le insegnanti già a fine settembre ed abbiamo steso insieme un calendario dei lavori. Ad ottobre ho incontrato i ragazzi e ho spiegato loro come funziona l’elezione dei consiglieri comunali. In poco più di un mese gli alunni, durante l’orario scolastico, hanno discusso e creato le liste. Poi hanno fatto campagna elettorale: i candidati sono alunni di quinta e quest’anno le liste erano quattro invece delle solite due. Ieri si sono tenute le elezioni nelle quali io ho fatto da presidente di seggio ed in esito, radunati tutti in auditorio, ho proclamato gli eletti. Il buon risultato dell’iniziativa è merito naturalmente delle insegnanti, con le quali c’è da sempre molta collaborazione. Al nuovo sindaco l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la nostra amministrazione».