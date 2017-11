Un albero per la scuola di Buguggiate

Anche la scuola primaria “G.Carducci di Buguggiate” domani, mercoledì 22 novembre, celebrerà la festa degli alberi.

Le maestre del gruppo A.Li.C.E. (animare libri creare emozioni) presentano la storia “L’ultimo albero” nell’amato “Angolo dei libri”.

I bambini riceveranno poi in regalo un albero che diventerà per sempre l’ albero di Natale della scuola e verrà piantato nel giardino.

Saranno presenti il dirigente scolastico, il sindaco, l’associazione l’Alveare (che ha donato l’albero) tutte le docenti e tutti i 214 bambini.

Ad addolcire la festa, in coda all’evento, un colorato buffet.