Sabato l’ultimo saluto a Davide Greco

Sono stati fissati per sabato 9 dicembre alle 15 alla parrocchia di San Pietro e Paolo i funerali del rovellese Davide Greco, il 21enne che con il 15enne Matteo Carnelli e il 16enne Alessandro Masino è morto venerdì sera nello scontro avvenuto in viale Lombardia al confine con Solaro.

La Fiat Punto, su cui viaggiavano i tre ragazzi, si è scontrata con un camion pieno di sale. I conducenti dei mezzi, il 22enne alla guida dell’utilitaria e il 25enne sul mezzo pesante sono sopravvissuti ma non c’è stata speranza per i tre passeggeri. Domani alle 14,45 in Prepositurale a Saronno si terranno invece le esequie del saronnese Alessandro e del rovellese Matteo uniti fin dall’infanzia e studenti dell’istituto Prealpi di piazza San Francesco.

Alle cerimonie saranno presenti le autorità cittadine di Rovello Porro e Saronno.

Per il funerale di Greco si è mobilitata la Lokomotiv società di calcio amatoriale in cui il 21enne militava come dirigente aiutando il fratello Marco che allenava il team. Non a caso la società, con la Gs Robur, ha anche attivato una raccolta fondi: «Abbiamo deciso di non donare alla famiglia di Davide fiori, corone o altre cose che possano appassire nel tempo ma di realizzare un aiuto concreto». È possibile lasciare qualsiasi donazione a favore di Davide in Segreteria Robur oppure farlo tramite bonifico intestato a Marco Greco, con causale per Davide Greco (Iban: IT62F0311150523000000000881).