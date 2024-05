Ecoattivi, il concorso della Ciclometropolitana del Saronnese

Sono stati posizionati nelle scorse settimane in diverse vie del territorio i cartelli che segnalano l’avvio del concorso per “EcoAttivi”, sponsorizzato dai Comuni del saronnese (Saronno, Caronno Pertusella, Solaro, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Ceriano Laghetto, Cislago, Rovellasca, Turate e Rovello Porro) nell’ambito del progetto “Io ci sto – Ciclometropolitana del saronnese”, sostenuto anche dal Parco del Lura, dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dall’Ordine degli Architetti di Varese.

Per incentivare una mobilità che sia sostenibile e che si abitui ad utilizzare le infrastrutture ciclopedonali di collegamento, è stato promosso il concorso a premi per gli “Eco-attivi”, che mette in palio 20 premi (una bicicletta con casco e kit di riparazione) oltre ad un’auto elettrica.

Per partecipare al concorso è necessario scaricare l’App EcoAttivi sul proprio cellulare e mettere poi in pratica tutte quelle azioni positive che fanno maturare i punti: ogni 100 punti viene rilasciato un biglietto per l’estrazione locale e per partecipare al concorso nazionale.

Tutte le info, qui https://saronno.ecoattivi.it/