Maroni inaugura la mostra su Kerouac: “Una mia passione personale”

È stata inaugurata al MaGa di Gallarate la mostra dedicata a Kerouac. Alla presenza del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e del regista britannico Peter Greenaway accolto da Luca Missoni si è aperta ‘Kerouac Beat Painting’.

Galleria fotografica Jack Kerouac inaugurazione 4 di 12

«Quella per Kerouac è una passione personale, ma la Regione conferma il proprio investimento per la cultura su tutti i fronti e non solo quest’anno, che è l’’Anno della cultura lombarda’, perché quello in cultura è un investimento nel futuro», ha detto il presidente nel suo intervento, ricordando anche il supporto economico che la Regione ha garantito al Museo, dopo l’incendio che lo ha danneggiato nel 2013.

Presente anche il sottosegretario del Ministero per i Beni e le Attività culturali Ilaria Borletti Buitoni, che si è impegnata a interessarsi col Ministero perché sostenga l’attività del MaGa.

KEROUAC. BEAT PAINTING

Gallarate, Museo MA*GA

3 dicembre 2017 – 22 aprile 2018

Inaugurazione: sabato 2 dicembre ore 18.30

Museo MA*GA

Gallarate, Via E. de Magri 1

Tel. +39 0331 706011

www.museomaga.it