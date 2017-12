Maroni: «Nella trattativa sull’autonomia chiederemo la Zona economica speciale»

Roberto Maroni mette sul tavolo della trattativa per l’autonomia anche la Zes, la Zona ad economia speciale. Lo ha detto ieri nella conferenza stampa post Giunta, durante la quale l’assessore Francesca Brianza ha comunicato l’ammontare dei ristorni dei frontalieri attribuiti quest’anno alla Lombardia.

«La questione dei ristorni – ha detto Maroni – ha creato molte apprensioni e anche contrasti fra Italia e Svizzera. Noi, pur non avendo competenza diretta al riguardo, siamo intervenuti spesso per far abbassare i toni e far trovare soluzioni. Siamo riusciti a ottenere dal Governo che il nuovo accordo, pur non prevedendo più i ristorni, non penalizzi i Comuni che non li riceveranno più. Detto questo continuiamo a monitorare la situazione per evitare che i nostri concittadini o i nostri Comuni possano venire in qualche modo penalizzati».

«Di questo argomento – ha aggiunto il Governatore – stiamo discutendo con Palazzo Chigi anche sul tavolo dell’autonomia, visto che una delle materie oggetto di trattativa è il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Nella sua attuazione noi chiediamo di poter istituire la Zona ad economia speciale nell’area geografica già interessata dalla Carta sconto benzina, cioè in una fascia di circa 20 chilometri dal confine svizzero. La carta sconto benzina ha risolto molti dei problemi che avevano i nostri imprenditori, la Zes ci permetterebbe di affrontare anche la questione dei frontalieri in una prospettiva nuova».