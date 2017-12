“Note meno note”: un concerto fatto di chicche

Per l’antivigilia di Natale, il 23 dicembre (ore 20.45) la Pro Loco Azzate ospita lo spettacolo “Note e meno note”, un’occasione per ascoltare dal vivo e riscoprire le più belle canzoni mai composte dai migliori cantautori della musica leggera italiana e internazionale, dalle più conosciute alle meno suonate.

«Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato ma anche John Lennon, Elton John o Cat Stevens sono solo alcuni dei cantautori più famosi della tradizione musicale: probabilmente sappiamo associare almeno un brano noto a ciascuno di questi personaggi ma nel repertorio di ciascuno di loro esistono altre canzoni meno note, incluse in album storici oppure lati B di 45 giri, purtroppo spesso dimenticate perché il mercato discografico non le ha degnamente “commercializzate” oppure perché oramai abituati a sentir proporre solo un determinata selezione musicale, sia dagli stessi artisti che dalle cover band», spiega il cantautore e pianista milanese Agostino Celti.

«In quasi dieci lustri di musica e 40 anni di attività ho avuto modo di scoprire capolavori di famosi artisti che hanno immeritatamente avuto poca attenzione: ad esempio tutti conoscono Lucio Battisti per La canzone del sole ma probabilmente pochi hanno ascoltato bene la bellissima Vento nel vento».

E’ nato così il progetto “Note e meno note”, con l’intenzione cioè di far conoscere e condividere tanti preziosi tesori “nascosti”: «Ho selezionato insieme a Luca Cecchelli, mio collaboratore ed esperto di musica, alcune di queste “perle”: in un’atmosfera raccolta, nel corso della serata, introdurrò prima al pubblico ogni autore interpretando uno dei suoi brani più rappresentativi e Luca, in scena con me, racconterà successivamente i retroscena della canzone nota per poi svelarne, tra aneddoti e curiosità, un’altra meno nota».

«Ogni artista ha sempre dato il meglio di sé e spero che grazie a questo evento il pubblico possa riscoprire nuovi brani di Lucio Battisti o John Lennon, magari da inserire nella sua playlist dopo lo spettacolo», aggiunge Luca Cecchelli. «Trattandosi di una circostanza prossima al Natale in particolare per la data di Azzate abbiamo incluso anche canzoni dal repertorio natalizio».

Il concerto si terrà nella sede della Pro Loco, Sala Triacca ad Azzate, in via Volta 26

Ingresso

10,00 Euro

8,00 Euro, ridotto Soci Pro Loco Azzate

Info e prenotazioni: info@proazzate.o rg

—–

Agostino Celti

Cantautore, pianista e insegnate di canto moderno, nasce a Milano nel 1959 e da oltre quarant’anni si esibisce, anche come interprete, sostenendo la canzone d’autore. Vincitore del Premio Rino Gaetano per la tematica “Nonsense” nel 1988, ha suonato insieme a molti dei più grandi artisti del cantautorato italiano tra i quali FabioConcato, Gino Paoli, Amedeo Minghi, Elio & le storie tese e laPFM, solo per citarne alcuni. Tra le canzoni composte in qualità di autore anche Come te lo devo dire, brano scritto appositamente per Mina e contenuto nell’album Bau (2006). È anche compositore e arrangiatore di musiche per il cinema e per il teatro, oltreché autore di poesie.

Luca Cecchelli

Laureato in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi in linguistica italiana e da sempre interessato al mondo dello spettacolo, scrive a Milano per diverse testate e rubriche di teatro e musica, parallelamente all’attività di ufficio stampa. Cinefilo, scrittore, critico, melomane e appassionato conoscitore di musica, soprattutto rock, è assiduo frequentatore di sale e concerti oltreché batterista per passione presso alcune formazioni.