Al meeting nazionale, pieno di premi per Aiac Varese

Si è svolto a Brescia nel weekend il meeting nazionale di Aiac, Associazione Italiana Amministratori di Condominio.

Un incontro che ha eletto anche il miglior amministratore di condominio, che è donna ed è di Varese. Si tratta di Elvira Capozio. Varesina, 38 anni sposata, un figlio di 6 anni, è amministratore di condominio dal 2012, prima di mettersi in proprio però era già stata dipendente di un altro amministratore di condominio. La sua “specialità” sono i condomini molto grandi e problematici: di fatto si è specializzata nel risolvere i problemi.

Anche la sede Aiac varesina ha ricevuto un premio: come sede di eccellenza, per la formazione e il supporto agli associati. Aiac Varese, infatti, oltre ad avere un importante numero di partecipanti (300) ha attuato in questi ultimi 6 anni molte attività di formazione per i suoi soci, o l’attività di consulenza agli associati, corsi di coaching per affrontare la riforma del professionismo, ma anche alle attività di comunicazione o ricreative, come le cene annuali.

«Sono fiero e contento di questi premi – ha commentato il presidente di Aiac Varese, Andrea Leta – Anche perchè abbiamo ottenuto questo premio perché abbiamo seguito i nostri valori come un faro. Il premio è il naturale risultato di questa attività»