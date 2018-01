“Cerco Elisa, Barbara e Tatiana, nate con me il 1° Gennaio 1993”

E’ il primo giorno del 1993. A Varese nascono quattro bambine: Elisa, Barbara, Tatiana e Simona. Ed è proprio quest’ultima che adesso sta provando a cercare le sue compagne di culla.

Un ritaglio ingiallito di un giornale è l’unico indizio di Simona. Ed è proprio da lì che è partita, pubblicando il suo annuncio sul gruppo Facebook “Sei di Varese se”.

La ricerca di Simona parte da lontano, dato che ora lei abita in provincia di Brindisi e forse proprio per questo “mi farebbe piacere conoscere e trovare chi come me è nata quel giorno -scrive nel post-; eravamo 4 femminucce”. Il post originale -con il contatto diretto di Simona- è disponibile seguendo questo link.