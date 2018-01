Corsi di acquaticità alla piscina del Seme

L’associazione Nilo Progetto Acquaticità asd avvierà a partire dal 23 gennaio p.v. avvierà i propri corsi di acquaticità presso la piscina della cooperativa “Il Seme onlus” di Cardano al Campo.

«L’Associazione si occupa di acquaticità per l’infanzia dal 1989; il nostro metodo di lavoro, appreso inizialmente dalla scuola francese F.N.N.P (Fédération Nationale de Natation Préscolaire) si è poi consolidato, attraverso la ricerca e la pratica, fino a sviluppare un metodo personale, che pone il bambino, il suo rapporto con i genitori e l’acqua al centro dell’esperienza in un ambiente, come quello acquatico, particolarmente ricettivo e stimolante. Il tutto con uno sguardo educativo e progettuale rivolto ad ogni singolo bambino».

I corsi sono rivolti a tutti i bambini dai 3 mesi ai 4 anni e si svolgeranno nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Per informazioni visitate il sito www.nilonline.it e contattate il numero 346.3570.235 oppure scrivete a info@nilonline.it