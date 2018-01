“Genova per Voi”, e per Emergency

La Pro Loco di Induno Olona, con il supporto del gruppo Emergency di Varese, organizza per sabato 3 febbraio 2018 alle ore 21 al teatro dell’oratorio di Masnago un concerto a favore dell’associazione italiana che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà promuovendo allo stesso tempo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani (www.emergency.it).

Scopo della serata, intitolata “Genova per Voi”, è quello di raccogliere fondi per sostenere il Centro pediatrico di Bangui in Repubblica Centrafricana, struttura che dal 2009 ad oggi visita fino a 100 bambini e 20 donne in gravidanza al giorno. Il centro, aperto 24 ore su 24, garantisce assistenza di base e di emergenza ai bambini fino a 14 anni e svolge attività di educazione igienico-sanitaria rivolta alle famiglie in uno dei paesi più poveri dell’Africa.

Il centro è attrezzato anche con un ambulatorio cardiologico dove personale specializzato effettua lo screening di bambini e adulti da trasferire gratuitamente all’ospedale di Emergency a Khartoum in Sudan per gli interventi di cardiochirurgia necessari; successivamente all’intervento i pazienti tornano a Bangui per i controlli post operatori

ricevendo gratuitamente i farmaci necessari.

Per l’associazione fondata da Gino Strada si esibirà il cantautore Enrico Lisei che delizierà il pubblico con proprie composizioni intervallate da alcuni grandi successi di famosi cantautori genovesi, da Lauzi a De Andrè, da Fossati a Paoli, reinterpretati secondo la sua sensibilità.

Enrico Lisei, definito da Vincenzo Mollica “un cantautore di razza”, è considerato uno dei più raffinati cantautori della “scuola genovese”.

Iniziata la carriera artistica a fine anni ’80 (vincitore nel 1982 de Il Talentiere di Tony Reno e Rita Pavone, semifinalista al Festival di Castrocaro Terme nel 1988), nel 1993 ha partecipato al Festival di Sanremo. E’ stato autore per Francesco Baccini e più recentemente per Gianni Morandi.

Con due album all’attivo e uno in fase di registrazione Lisei ha proseguito negli anni un’intensa attività concertistica, accompagnato da una band formata da musicisti di primissimo livello artistico: al basso Toni Colucci, ex bassista dei Ricchi e Poveri; alla batteria Andrea Balestrieri, fondatore con il cantautore Zibba del gruppo Zibba&Almalibre; alla chitarra elettrica Marco Cravero, già chitarrista di De Gregori; e ancora Francesca Crosta al violino e Sara Fastame al violoncello.

Lisei non è nuovo a concerti e apparizioni in provincia di Varese: memorabile fu il concerto dello scorso primo di aprile al teatro di Caldana – Cocquio Trevisago – che si rivelò un successo di pubblico.

Ingresso a 10 euro, gratuito fino a 13 anni

Durante la serata sarà presente un banchetto con gadget e materiale informativo riguardante Emergency.

Masnago, Varese, sabato 3 febbraio 2018 concerto a favore di Emergency

Alle ore 21:00 al Teatro dell’Oratorio di Masnago con Enrico Lisei

Ricavato devoluto ad Emergency

Per informazioni: varese@volontari.emergency.it