Lavori in corso allo “Svincolino” per Cavona

Sembra una banalità, ma uscire da una tarda direttamente su di una statale, a poca distanza da una curva spesso affrontata ad alta velocità, non è uno scherzo.



Non bastano “specchi”, cartelli e qualche imprecazione: a volte c’è da aspettare, e tanto, prima di aggiudicarsi una sicura uscita sullo stradone.

Così l’amministrazione comunale ha pensato di addolcire l’incrocio e per farlo una strada comunale verrà addirittura “alzata” di alcune decine di centimetri per consentire una viabilità più fluida.

Siamo a Cuveglio e la strada in questione è il piccolo “svincolo” che dalla statale 394 porta all’abitato della frazione di Cavona.

Qui sono in corso lavori che finiranno a breve, come assicura l’assessore Giuseppe Lioi, proprio per garantire sicurezza all’incrocio. Oltre all’intervento sulla strada verrà realizzato un marciapiede e si opererà sulla regimentazione della acque.

Si tratta di interventi messi a bilancio nel 2017 e ora in fase di esecuzione.

Lo stesso, dicono dal Comune, vale per lavori di prossima cauterizzazione come i marciapiedi sulla via Battaglia di San Martino (sempre, quindi, a lato statale, ma sulla destra provenendo da Luino) e nella zona di Vergobbio; è previsto anche qui un intervento sulle acque in via Milano.

NUOVA PIAZZA – Novità sul fronte dei lavori stradali, anche per le spese previste per il 2018: in particolare, dopo la sistemazione della piazza “Sant’Antonio”, a Cuveglio, quest’anno toccherà a Cavona vedersi rifatto il cuore del borgo, sempre in pavé.

Qui si tratta di una riqualificazione di pregio che consentirà di meglio fruire di uno dei più suggestivi – quanto nascosti – monumenti religiosi della Valcuvia: la Santa Casa, con la sua storia di fede e spiritualità che proprio sulla piazzetta si affaccia.