Le chiavi di Varese al Re Bosino: può iniziare il Carnevale

Con il corteo dalla stazione a Palazzo Estense e con la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della città al Re Bosino, ha preso il via oggi pomeriggio il Carnevale 2018, organizzato dalla Famiglia Bosina in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Ospiti del Re Bosino c’erano oggi i regnanti di Olgiate Comasco, Re Matoch e regina Gerardina, che sabato sfileranno con un carro al carnevale di Varese.

Per una settimana, grazie al re – e complice il Pin Girometta che oggi è stato nominato assessore alla cultura – a Varese si fa festa, si gioca e si colora la città con costumi pazzi e mascherine.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 15 febbraio, con un programma di animazione al centro diurno Anaconda e al reparto di pediatria dell’Ospedale Del Ponte.

Venerdì si gioca e si ride al De Filippi (in via Brambilla 15) dalle 14 con il clown Pallina e Magico Max, con il ballo in maschera, la sfilata e la premiazione di “Mascherina Famiglia Bosina”. Merenda per tutti i bambini.

Infine sabato 17 febbraio il momento clou del Carnevale 2018, con la sfilata dei carri e dei gruppi in maschera accompagnati da trampolieri e percussionisti del Teatro dell’Aleph.

Ma non solo a Varese si fa festa. In tutta la provincia si è aperta oggi una settimana di iniziative, spettacoli e sfilate.

