Pre e post scuola anche per le materne

Anticipare l’orario di ingresso alle scuole, e dare la possibilità ai genitori di posticipare l’orario di accompagnamento a casa degli alunni, rappresenta un aiuto alle famiglie. Il Comune di Cuveglio sta operando in questa direzione.

Dal municipio fanno infatti sapere che «una delle prime iniziative dell’attuale amministrazione per andare incontro ai fabbisogni delle famiglie, e’ stata quella di creare la disponibilità del pre (07.30-08- 00) e post-scuola (tutti i giorni fino alle 18.00) per la Primaria. Iniziativa che è arrivata al terzo anno».

«Ora si è deciso, congiuntamente con le insegnanti, di dar luogo al pre e post-scuola anche per la scuola materna che partirà dal prossimo anno scolastico. Contemporaneamente avremo anche il corso di inglese per i bambini “grandi” che frequentano l’ultimo anno della scuola materna. Sarà un primo anno in forma sperimentale ma siamo sicuri che le famiglie accoglieranno le iniziative con grande entusiasmo».

«Sappiamo tutti delle difficoltà che si incontrano in questi anni di crisi ed è per andare incontro ai bisogni delle famiglie che stiamo promuovendo questo tipo di iniziative, per permettere agli alunni di stare fino alle 18.00 con personale adeguato che possa aiutarli nello svolgimento di compiti e di piccole altre iniziative.

Pur avendo avuto negli ultimi anni “tagli” cospicui per le casse del Comune, l’amministrazione ha deciso di

sobbarcarsi la maggior parte del costo dei servizi, chiedendo alle famiglie un contributo quotidiano di pochi euro».

Sul fronte scuola non è l’unica notizia da rilevare per quanto riguarda il comune di centro valle: è in dirittura d’arrivo l’ultimazione dei lavori per la posa della tettoia all’ingresso delle scuole elementari. Un’opera che l’amministrazione ha voluto realizzare per rendere più agevole la sosta dei bimbi e dei loro accompagnatori soprattutto nelle ore della mattina (nella foto, i lavori).