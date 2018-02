Tautogramma, un giorno di virtuosismo con le parole

Una giornata dedicata ai “tautogrammi“, tra Gallarate e Cardano.

Questa sera Walter Lazzarin sarà alle 16 ad Abitare le Idee in via San Giovanni Bosco a Gallarate con un Laboratorio di tautogrammi. La sera dello stesso giorno presenterà il suo libro al Circolo Quarto Stato di Cardano.

Walter Lazzarin (1982) – esordisce nel 2011 con il romanzo “A volte un bacio”, e nel 2012 pubblica una raccolta di tautogrammi: “21 Lettere d’amore”; lo stesso anno vince il secondo premio nel concorso internazionale “Lettera d’amore”. Nel 2014 vince il contest “Intervista con il padre” e nel 2015 pubblica “Il drago non si droga”, promosso in tutta Italia tramite il progetto Scrittore per strada. Dal 2016 a maggio 2017 ha collaborato alla trasmissione “Dribbling” di Rai 2. Del 2017 la sua ultima pubblicazione: “Ventuno vicende vagamente vergognose” (foto: thewalkman.it).

Cos’è un tautogramma? “Composizione costruita con componenti che – categoricamente – cominciano con caratteri coincidenti”.