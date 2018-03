Alicia Gimenéz Bartlett incontra i lettori

Sabato 7 aprile alle ore 18:00, la Libreria Ubik di Varese organizza un incontro con la scrittrice Alicia Gimenéz Bartlett, col suo romanzo “Mio caro serial killer”, un nuovo episodio delle avventure di Petra Delicado, edizioni Sellerio.

La libreria comunica che per ricevere il biglietto d’ingresso è necessario acquistare il nuovo romanzo dell’autrice presso il negozio. La copia verrà timbrata e varrà come ingresso all’incontro. A breve la comunicazione della location in cui si terrà l’incontro. Per tutte le informazioni: Libreria Ubik Varese