“Fantaflowers”, le opere di Rosi Giani Stebini in mostra al Sestante

«Uno smartphone, il mio giardino, tempo e fantasia, questi gli ingredienti per una ricerca fotografica che mi appassiona da diversi anni e mi porta a fantasticare . E’ proprio vero che la realtà è una sola?”.

Rosi Giani, socia da diversi anni del Fotoclub Il Sestante, propone nella sede del sodalizio la sua personale. Una mostra fotografica che propone anche proiezione di immagini a colori realizzate tramite smartphone.

Rosi Giani si è sempre distinta per la cura e la particolare sensibilità con cui ha affrontato le sue ricerche fotografiche. Le sue immagini si caratterizzano per l’attenta e delicata introspezione non disgiunte da una capacità tecnica di ottimo livello.



FANTAFLOWERS

Mostra Fotografica di

Rosi Giani Stebini

Fotoclub IL SESTANTE

Gallarate, via San Giovanni Bosco 18

Inaugurazione:

Venerdì 23 Marzo 2018 ore 21,15 (con Videoproiezione)

Apertura Mostra:

Sabato 24, ore 16,30-19,00 e Domenica 25, 10,00-12,00 / 16,00-19,00