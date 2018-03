La fotografia protagonista nel weekend al Maga

In occasione della mostra “Kerouac Beat Painting” il MA*GA presenta per la prima volta un fondo inedito di opere grafiche e pittoriche di uno dei più grandi autori della letteratura mondiale del XX secolo. La mostra non indaga solamente i linguaggi visivi sperimentati da Kerouac e le relazioni tra pratica pittorica e letteraria ma, più in generale, si interroga sull’attualità dell’eredità e del contributo culturale di Kerouac.

Per questo, accanto alla mostra, il museo ha concepito il progetto “Il mio Kerouac” uno spazio sperimentale, laboratorio di idee e progetti, dedicato alla riattualizzazione critica, alla ricontestualizzazione contemporanea dell’opera di Kerouac.

All’interno di questo spazio il MA*GA presenta un reportage inedito di Paolo Sacchi del 1996 dedicato a Lowell, citta natale di Kerouac, e alle opere della collezione esposte in mostra, quando ancora si trovavano nella casa natale del celebre scrittore americano.

Il progetto permette di documentare la storia della collezione esposta in museo, il contesto originario in cui le opere sono state conservate per decenni e l’ambiente in cui Kerouac ha trascorso molti tra i momenti centrali della sua vita.

Domenica per il ciclo di incontri “Intorno a Kerouac” alle 17.00 Daniele De Luigi, curatore della Galleria Civica di Modena e critico d’arte e fotografia contemporanea, terrà un incontro dedicato a Robert Frank e la fotografia americana. Ingresso gratuito alla conferenza.

MUSEO MA*GA

Orari di apertura: martedì – venerdì 10.00 – 13.00/ 14.30-18.30 / sabato e domenica: 11.00-19.00 – Lunedi chiuso

Ingresso a pagamento € 7 intero / € 5 ridotto

Chiuso domenica 1 aprile – Pasqua